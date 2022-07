Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de ce crack après son départ de l’ASSE

Publié le 13 juillet 2022 à 18h00 par Thibault Morlain

Comme annoncé ces derniers jours, Lucas Gourna-Douath a bien quitté l’ASSE à l’occasion de ce mercato estival. Le milieu de terrain s’est engagé ce mercredi en Autriche avec le RB Salzbourg jusqu’en 2027. Suite à ce transfert, Gourna-Douath a livré ses ses premiers mots et forcément, il était heureux de ce nouveau challenge.

Cet été, l’ASSE devait également vendre. D’abord très actifs pour les arrivées, les Verts viennent de passer à l’action concernant les départ. En effet, il était expliqué que le club relégué en Ligue 2 devait vendre pour environ 20M€ à l'occasion de ce marché des transferts afin de prendre sa marché en avant pour faire venir de nouveaux joueurs. Dans le Forez, des départs étaient donc attendus et cela a commencé ce mercredi. C’est Lucas Gourna-Douath qui a été vendu au RB Salzbourg. Formé à l'ASSE, le milieu de terrain était annoncé sur le départ étant donné sa grosse valeur marchande et sa cote de popularité auprès de nombreux clubs en Europe. Il a donc fini par prendre la direction de l'Autriche. Une opération qui tournerait aux alentours de 15M€. Ce mercredi, il s’est ainsi engagé avec Salzbourg jusqu’en 2027.

#️⃣2️⃣7️⃣OFFIZIELL: Lucas Gourna-Douath wechselt von @ASSEofficiel zu uns. Das 18-jährige Toptalent unterschreibt einen Vertrag bis 2027. ✍️ #WirSindZukunft — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 13, 2022

« Je suis très fier est heureux d’avoir signé pour un si grand club »

Suite à la signature avec le RB Salzbourg, Lucas Gourna-Douath a donné ses premières impressions aux médias de son nouveau club. Le joueur formé à l’ASSE a lâché : « Je suis très fier est heureux d’avoir signé pour un si grand club que Salzbourg. J’ai eu de bonnes discussions avec les responsables et l’entraîneur et je sens beaucoup de confiance en moi. On trouve ici un environnement familial, où l’on compte sur les jeunes joueurs et en même temps, vous pouvez faire vos preuves en Ligue des Champions ».

« J’ai hâte de découvrir le club »

« Avant le transfert, j’ai parlé à des compatriotes français qui n’ont dit que du positif sur le club. Maintenant, j’ai hâte de découvrir le club, le stade et le supporters. Et espérons le, de montrer tout mon potentiel », a conclu Gourna-Douath.

« Nous avons pu faire venir un joueur très talentueux »