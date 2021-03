Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a fait une révélation à l’un de ses joueurs !

Publié le 7 mars 2021 à 22h10 par La rédaction

Très peu utilisé par Claude Puel en début de saison, Miguel Trauco semble de nouveau avoir retrouvé sa place dans l’effectif stéphanois. Le Péruvien s’est d’ailleurs exprimé sur son faible temps de jeu, affirmant qu’il n’y avait rien de personnel entre lui et le technicien français.

Régulièrement utilisé par Claude Puel la saison dernière, Miguel Trauco a vu sa situation radicalement changer en ce début d’exercice 2020-2021. Le Péruvien avait été écarté du groupe pour les six premières journées de Ligue 1 avant de réintégrer l’effectif de l’ASSE progressivement. Depuis le mois de novembre, le latéral gauche stéphanois semble avoir retrouvé sa place de titulaire. Une situation qui commençait à atteindre Miguel Trauco, qui s’était entretenu avec Claude Puel avant la trêve internationale du mois de novembre.

« C'était une décision du club »