Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les prochaines recrues sont confirmées !

Publié le 28 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que le mercato bat son plein à l’ASSE, Ryad Boudebouz a indiqué que deux nouvelles recrues devraient prochainement débarquer dans le Forez.

Dans le cadre de son opération maintien de l’ASSE, Pascal Dupraz enchaine les recrutements depuis sa nomination sur le banc des Verts : Paul Bernardoni, Bakary Sako, Sada Thioub, Eliaqium Mangala et Joris Gnagnon ont débarqué depuis le début du mercato hivernal, mais d’autres renforts semblent attendus dans le Forez. D’ailleurs, au micro de Prime Vidéo mercredi soir après la victoire de l’ASSE contre Angers (1-0), Ryad Boudebouz a fait une grosse annonce sur la suite du recrutement stéphanois.

« Apparemment, deux recrues vont venir »