ASSE : Les coulisses de ce transfert de Batlles sont révélées

Publié le 13 septembre 2022 à 21h10 par Thibault Morlain

Cet été, l’ASSE a été très active sur le marché des transferts. En effet, suite à la relégation en Ligue 2, les Verts ont dû repartir sur un nouveau projet. Ça s’est alors activé pour offrir les joueurs dont Laurent Batlles avait besoin et Ibrahima Wadji est notamment arrivé de Qarabag. Et pour recruter l’attaquant, l’ASSE a étudié tous les points.

Tout au long du mercato, l’ASSE était en quête d’un buteur. Et c’est finalement Ibrahima Wadji qui a posé ses valises dans le Forez, rejoignant l’effectif de Laurent Batlles. Et il ne lui aura pas fallu longtemps pour se faire adopter chez les Verts. Une réussite donc pour l’ASSE qui avait visiblement bien préparé son coup avec Wadji.

« Je voulais le rencontrer pour voir s’il tenait la route »

Dans des propos accordés au Progrès , Samuel Rustem, directeur général adjoint de l’ASSE, est revenu sur les coulisses du transfert d’Ibrahim Wadji. Il a alors notamment expliqué : « Si je me suis rendu à Budapest avec Loïc (Perrin) lors du match de Qarabag contre Ferencvaros, ce n’est pas pour savoir si Wadji était droitier ou gaucher. Je voulais le rencontrer pour voir s’il tenait la route ».

