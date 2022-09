Foot - Mercato - ASSE

Nouvelle star de Batlles, il lâche ses vérités sur son transfert

Publié le 11 septembre 2022 à 20h15 par La rédaction

L’AS Saint-Etienne a réalisé un très gros mercato estival. En effet, l’équipe de Laurent Batlles a connu beaucoup de changements au sein de son effectif, avec pas moins de 11 recrues cet été. Et l’une d’entre elles est revenue sur son intégration au sein de l’effectif de l’ASSE.

L’ASSE ne connaît pas le début de saison espéré. En effet, les dirigeants de Saint-Etienne ont connu la descente en Ligue 2 à l’issue d’une saison dernière catastrophique. L’objectif principal était de remonter le plus rapidement possible en Ligue 1, mais avec leurs résultats du début de saison, les Verts se positionnent 15e. Mais l'ASSE se relève doucement grâce notamment à Ibrahima Wadji, déjà auteur de deux buts depuis son arrivée dans le Forez.

« Je me suis senti bien »

Ainsi, dans des propos tenus après le dernier match de l’ASSE face à Bordeaux, Ibrahima Wadji a évoqué son intégration au sein de l’effectif, et son association avec Jean-Philippe Krasso. « Je me suis senti bien, parce que les coéquipiers m’ont aidé à vraiment intégrer l’équipe. Mon association avec Krasso ? C’est facile de se déplacer, car lui il te voit. Ça se passe bien. C’est facile pour moi, puisqu’il voit les appels » a-t-il confié aux médias du club

« L’ASSE, c’est une équipe historique »