Mercato - ASSE : Le nouveau phénomène raconte son transfert

Arrivé cet été en provenance de Bordeaux dans le cadre d’un transfert estimé à 6M€, Zuriko Davitashvili s’est rapidement imposé comme un des hommes forts de l’ASSE, lui qui a été élu meilleur joueur du mois d’octobre en Ligue 1. L’international géorgien est revenu sur son adaptation chez les Verts, qu’il estime déjà terminée.

Avec 5 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison, dont un triplé face à Auxerre (3-1), Zuriko Davitashvili réussit ses débuts sous le maillot de l’ASSE, qui a dépensé 6M€ pour le recruter l’été dernier. Des performances qui lui ont permis d’être élu meilleur joueur de Ligue 1 en octobre. Dans un entretien accordé à Go Team, l’international géorgien (43 sélections) de 23 ans s’est exprimé sur son arrivée chez les Verts.

« Cette période d'adaptation a été plus facile que les autres »

« On peut dire que cette période d'adaptation a été plus facile que les autres. Tout s'est bien passé, tout le monde m'a bien accueilli. Contre Villarreal en préparation, j'ai marqué deux buts et fait une passe décisive. Il faut dire que ça aide. J'ai senti la confiance de tout le monde et je le ressens encore. Je suis arrivé avec un peu d'expérience. On peut dire que la période d'adaptation est terminée. On commence à s'adapter, les nouveaux sont arrivés, moi y compris. On doit commencer à montrer notre jeu », a déclaré Zuriko Davitashvili, dans des propos relayés par Peuple Vert.

« Cette saison, avec l'ASSE, même les statistiques se sont améliorées »

Une adaptation bien plus facile que celle qu’il avait vécue à Bordeaux : « Lors de mon arrivée à Bordeaux, personne ne me connaissait. Quand je suis arrivé ici à Saint-Etienne, mon transfert a coûté plus cher à l'ASSE. Lors de la première saison à Bordeaux, j'étais en prêt. Il y avait des problèmes administratifs qui m'empêchaient de jouer. C'était difficile psychologiquement. Après, j'ai marqué lors de mon premier match avec Bordeaux aussi. Cela m'a aidé pour mes débuts en Gironde. Mais il est vrai que la première saison à Bordeaux a été dure pour moi et ça se voyait dans mes stats. Cette saison, avec l'ASSE, même les statistiques se sont améliorées. »