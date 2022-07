Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gros départ se confirme chez les Verts

Publié le 9 juillet 2022 à 17h00 par Hugo Ferreira

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en 2019, Denis Bouanga a montré de belles choses. Avec 28 buts et 15 passes décisives en 109 rencontres, l’ailier devrait voir plusieurs prétendants se manifester durant ce mercato estival, maintenant que l'ASSE a été reléguée en Ligue 2. Le LOSC en ferait notamment l’une de ses priorités.

Le mercato estival va être mouvementé du côté de l’AS Saint-Étienne. En effet, les Verts ont été relégués à l’issue de la saison, et plusieurs joueurs vont partir vers d’autres clubs jouant à un niveau plus élevé. C’est notamment le cas de Wahbi Khazri, Arnaud Nordin ou Romain Hamouma, qui sont tous les trois retournés dans l’élite. Ceux-ci pourraient d’ailleurs être imités par l’un de leurs anciens coéquipiers à l’ASSE, Denis Bouanga.

Mercato - ASSE : La grosse annonce de Perrin sur le transfert d'un attaquant https://t.co/yoWXZ266m8 pic.twitter.com/pYcjKd0aYy — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Denis Bouanga pourrait partir cet été

L’AS Saint-Étienne pourrait bien être forcée de vendre certains de ses éléments cet été afin de pouvoir investir sur d’autres joueurs. C’est ce qu’avait confié Loïc Perrin en conférence de presse : « En fonction des ventes, on verra ce qu'on peut investir » . Alors qu’il a l’une des plus grosses côtes parmi l’effectif des Verts , Denis Bouanga pourrait notamment partir, et certains clubs de Ligue 1 s’intéressent à lui.

Le LOSC en fait une priorité

Denis Bouanga pourrait d’ores et déjà retrouver la Ligue 1. En effet, selon les informations du journaliste Karim Bennani, le LOSC ferait du Gabonais l’une de ses priorités pour le mercato estival. Nantes et d’autres clubs étrangers sont également intéressés, cependant, c’est bien Lille qui a pour le moment l’avantage dans ce dossier.