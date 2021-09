Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet attaquant de Puel qui justifie son départ !

Publié le 3 septembre 2021 à 1h00 par La rédaction

Prêté à l’En Avant Guingamp par l’AS Saint-Etienne en fin de mercato, Charles Abi a évoqué ses ambitions.

La saison dernière, ce jeune joueur de 21 ans, Charles Abi, a joué 24 matchs en marquant 3 buts et délivré 2 passes décisives. Lors du dernier mercato, à quelques minutes avant la fermeture, l’En Avant Guingamp a réussi à obtenir le prêt du jeune attaquant de l'ASSE. Charles Abi a d'ailleurs évoqué ses ambitions avec le club breton.

«J’ai réfléchi avec mon entourage, et j’ai choisi Guingamp»