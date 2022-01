Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le départ d’une recrue de Claude Puel se précise !

Publié le 9 janvier 2022 à 15h15 par Th.B.

Alors que son départ de l’ASSE est dans les tuyaux depuis quelques semaines à présent, Ignacio Ramirez serait sur le point de rejoindre National d’après les médias uruguayens.

Et si une recrue estivale de Claude Puel pliait bagage alors que l’ère Pascal Dupraz vient seulement de débuter ? C’est la possibilité que Ignacio Ramirez évoquait lui-même courant décembre pour Sport890 . « Je n'ai jamais eu la possibilité d'enchaîner, ce dont un attaquant a besoin pour pouvoir s'imposer et marquer des buts. J'ai entendu les rumeurs provenant de Nacional, c'est une fierté, ce que je veux c'est jouer et me sentir important ». Et un retour au sein du championnat uruguayen de l’attaquant de l’ASSE serait en très bonne voie pour… Nacional !

Le départ de Ramirez pour Nacional serait officialisé ce dimanche !