Mercato - ASSE : Le coach annonce deux départs en direct

Jean de Teyssière

Le mercato de l'ASSE est très animé en ce mois de janvier 2024. Irvin Cardona est arrivé au club la semaine dernière et du côté des départs, deux milieux de terrains pourraient rapidement quitter le club du Forez. Thomas Monconduit et Julien Lobry n'étaient pas sur la feuille de match lors du match face à Laval et Olivier Dall'Oglio, le nouvel entraîneur des Verts, a annoncé que ces deux joueurs pourraient partir rapidement.

L'AS Saint-Étienne avait très bien débuté le championnat de France de Ligue 2 avant de commencer à patauger et glisser dans le ventre mou du championnat. Face au troisième, Laval, l'ASSE a concédé le match nul (0-0) et se maintient à la septième place. Le mercato sera utile pour les Verts.

«Thomas Monconduit ? On a anticipé son départ»

Ce samedi après-midi, l'ASSE affrontait Laval. Mal en point depuis plusieurs matchs, les Verts n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul à domicile (0-0) et restent bloqués à la septième place de Ligue 2. En avant-match, Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur des Verts, a évoqué plusieurs dossiers chauds du mercato au micro de BeIn Sports , notamment le possible départ de deux milieux de terrain : « Thomas Monconduit ? On a anticipé son départ. Aujourd'hui, il n'est pas dans le groupe, on verra par la suite. C'est juste une question de choix dans un premier temps. Ce sont des décisions de club. On a des bons jeunes aussi. On veut aussi faire apparaître ces jeunes à un moment donné. »

«Victor Lobry, c'est pareil»