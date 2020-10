Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le calvaire est confirmé pour Stéphane Ruffier !

Publié le 17 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par l’ASSE durant le mercato estival, Stéphane Ruffier est finalement resté dans le Forez. Mais Claude Puel a clairement indiqué qu’il ne lui offrirait pas une minute de jeu.

Le divorce entre Stéphane Ruffier (34 ans) et l’ASSE est acté depuis maintenant plusieurs mois. Sauf que le gardien français, qui possède encore une année de contrat avec les Verts, n’a pas quitté le Forez au cours du mercato estival, et il se retrouvé désormais en quatrième dans la hiérarchie des gardiens de Claude Puel, derrière Jessy Moulin, Stefan Basic et Etienne Green. D’ailleurs, l’entraîneur de l’ASSE a clairement indiqué vendredi dans les colonnes de L’Equipe qu’il ne changerait pas de position sur le cas Ruffier.

« Je me tiens aux décisions »