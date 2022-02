Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’aveu de Sada Thioub sur cette recrue hivernale !

Publié le 18 février 2022 à 22h30 par La rédaction

Arrivé cet hiver en provenance du SCO d’Angers, Sada Thioub ravit déjà Pascal Dupraz. Si son acclimatation semble bien se passer sur le terrain, c’est également le cas dans le vestiaire, où il entretient une bonne relation avec Falaye Sacko.

Prêté à l’AS Saint-Étienne lors du mercato hivernal, Sada Thioub a déjà réussi à convaincre Pascal Dupraz. S’il n’est pas encore parvenu à trouver le chemin des filets en 6 matchs, le Sénégalais de 26 ans a toutefois délivré une passe décisive en Ligue 1, face à Clermont. Alors qu’il semble bien s’acclimater à sa nouvelle équipe, Thioub s'entend également bien avec ses nouveaux coéquipiers, notamment avec une autre recrue hivernale, Falaye Sacko.

« C’est quelqu’un qui est très fiable »