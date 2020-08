Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’ASSE est prête à faire un grand geste pour Loïc Perrin

Publié le 2 août 2020 à 4h15 par T.M.

Une page se tourne donc à l’ASSE. Loïc Perrin a décidé de raccrocher et pour rendre hommage au Stéphanois, Roland Romeyer envisage pourquoi pas de retirer le numéro 24.

A 34 ans, Loïc Perrin aura donc joué son dernier match avec l’ASSE lors de la finale de Coupe de France face au PSG. Ayant passé toute sa carrière sous le maillot des Verts, le défenseur central a décidé de raccrocher les crampons. « C’est avec une grande émotion que je vous annonce avoir joué mon dernier match avec mon club de toujours vendredi dernier lors de la finale de Coupe de France », expliquait notamment Perrin pour annoncer son choix de prendre sa retraite sportive. A jamais, il restera donc dans l’histoire de l’ASSE, et pour rendre hommage à ce joueur emblématique, Roland Romeyer est prêt à faire un geste.

« Cela peut-être une idée »