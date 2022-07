Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'arrivée d'un attaquant se confirme

Publié le 15 juillet 2022 à 13h15 par Arthur Montagne

Compte tenu des nombreux départs en attaque, l'ASSE doit se renforcer dans le secteur offensif. Dans cette optique, plusieurs pistes ont été activées, mais celle menant à Nicolas De Préville semble la plus chaude. L'ancien Messin serait très intéressé à l'idée de rejoindre le club du Forez.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE a vu son secteur offensif perdre de nombreux éléments. Romain Hamouma, Arnaud Nordin, Enzo Crivelli et surtout Wahbi Khazri sont ainsi tous partis tandis que Denis Bouanga est également sur le départ. Une situation qui pousse Loïc Perrin à s'activer sur le mercato pour dénicher un nouvel attaquant. C'est d'ailleurs ce qu'il expliquait récemment.

L'ASSE veut un attaquant

« Dans ce mercato, il y avait pas mal de joueurs libres très intéressants. Au niveau des attaquants, il y en a moins. Les recrues à ce poste sont difficiles à trouver car elles sont rares et qu’on veut toujours la meilleure. C’est aussi celle qui coûte le plus cher. On veut être cohérents dans ce que l’on fait. On a beau être Saint-Étienne, on est un club de Ligue 2 avec le budget qui va avec. La cohérence salariale au sein d’un vestiaire est aussi importante sinon, cela peut vite poser des problèmes. On avait un profil qu’on n’a pas pu faire (Ibrahim Sissoko, qui a signé à Sochaux, NDLR) donc on s’est mis sur d’autres pistes », confiait le coordinateur sportif des Verts au Progrès .

De Préville très intéressé par l'ASSE