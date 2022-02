Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'arrivée de Pascal Dupraz est encore validée dans le vestiaire !

Publié le 14 février 2022 à 13h10 par D.M.

Après la victoire de l'ASSE face à Clermont ce dimanche (1-2), Timothée Kolodziejczak s'est confié sur l'arrivée et l'apport de Pascal Dupraz.

Et de trois pour l’ASSE ! Troisième victoire consécutive en championnat pour le club stéphanois, qui grâce à sa bonne prestation face à Clermont (1-2) remonte à la 18ème place au classement. Arrivé à Saint-Etienne pour maintenir l’équipe en Ligue 1, Pascal Dupraz commence à obtenir des résultats. Le technicien est parvenu à redonner confiance à son groupe et à diffuser sa motivation dans le vestiaire. « Le coach nous a dit de ne pas nous inquiéter, qu'on allait améliorer les choses et c'est ce qui s'est passé. On ne lâche pas, on est une équipe accrocheuse, on envie de se battre, de sauver ce club. Pascal Dupraz, c'est comme un deuxième papa pour tout le monde » a confié Ryad Boudebouz.

« Il est proche de nous, on avait besoin de ça »