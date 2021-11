Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce fracassante de Khazri sur son avenir !

Publié le 6 novembre 2021 à 18h10 par D.M.

Sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin prochain, Wahbi Khazri a laissé entendre que cette saison pourrait bien être sa dernière avec le club du Forez.

Agé de 30 ans, Wahbi Khazri est l’une des grandes satisfactions de l’ASSE cette saison. Pourtant, les motifs de satisfaction sont rares dans le Forez. Le club stéphanois est lanterne rouge et est en manque de confiance depuis plusieurs semaines. Auteur de sept buts en Ligue 1, l’international tunisien parvient à maintenir son équipe à flot et fait tout son possible pour éviter une relégation, alors qu’il n’est pas sûr de poursuivre sa carrière à l’ASSE.

« Je ne sais pas si je serai là l'an prochain, contractuellement non »