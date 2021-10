Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La vente de l'ASSE dans l'impasse à cause de Romeyer et Caïazzo ? La réponse

Publié le 9 octobre 2021 à 12h00 par D.M.

A en croire l'avocat, Didier Poulmaire, les divergences entre Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'expliquent pas toutes les difficultés dans le processus de vente de l'ASSE.

Le 13 avril dernier, dans une lettre publiée dans les colonnes du Progrès, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo annonçaient la vente prochaine de l’ASSE. Les deux dirigeants ont mandaté un cabinet, KPMG, pour sélectionner les meilleurs candidats et trouver un repreneur. Mais les deux hommes forts du club stéphanois ont deux visions opposées. L’un, Roland Romeyer privilégierait un projet français et apprécierait beaucoup celui porté par Olivier Markarian. Quant à Bernard Caïazzo, il souhaiterait confier les rênes de l’ASSE à un riche investisseur étranger. Pour l’heure, certaines candidatures ont été sélectionnées, mais le choix n’est pas encore arrêté. Avocat, Didier Poulmaire s’est exprimé sur ce processus de vente, qui traine en longueur, et sur les divergences entre les deux responsables.

« Les tensions passées ne sont pas, à mon sens, susceptibles de dissuader un acheteur de faire l’acquisition de Saint-Étienne »