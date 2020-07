Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La pression augmente dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 27 juillet 2020 à 1h15 par A.C.

Wesley Fofana, qui s’est révélé avec l’ASSE cette saison, attise de plus en plus de convoitises.

La finale de la Coupe de France, n’a été que la confirmation du talent de Wesley Fofana. L’ASSE a perdu face au Paris Saint-Germain (1-0), mais le défenseur s'est particulièrement montré à son avantage. Il intéresse d’ailleurs de plus en plus de clubs. Le 15 juillet dernier, nous vous parlions de l’intérêt prononcé du Milan AC, avec une possible offre de 14M€ pour Fofana. Selon nos informations, la liste s’est allongée, puisqu’après Leicester, c’est l’AS Monaco, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais ont coché le nom du défenseur de 19 ans.

Le Milan AC n’a pas lâché pour Fofana