Mercato - ASSE : La première recrue de Puel se confirme sérieusement !

Publié le 22 mai 2020 à 23h15 par A.M. mis à jour le 22 mai 2020 à 23h33

Comme annoncé ces dernières semaines par le10sport.com, l’avant-centre d’Epinal, Jean-Philippe Krasso (22 ans), a de grandes chances d'être la première recrue estivale de l'ASSE.

« Je suis dans la position d'un bâtisseur d'effectif. Je table sur des jeunes qui ne vont pas représenter un investissement lourd. Yvann Maçon, par exemple, a un potentiel qui peut l'amener à un très haut niveau (...) Le modèle ne doit plus être celui qui consiste à faire signer des jeunes pour encadrer la réserve. On doit les former pour jouer en équipe première . » Claude Puel l'a récemment assuré, cet été il ne faut pas s'attendre à des folies de la part de l'AS Saint-Etienne sur le marché des transferts. L'objectif sera de miser sur le recrutement de jeunes talents prometteurs. C'est la raison pour laquelle Adil Aouchiche semble être la grande priorité des Verts alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Mais alors que ce dossier s'annonce compliqué compte tenu des finances de l'ASSE, une autre piste est bien plus avancée.

Krasso à l'ASSE après le 30 juin ?