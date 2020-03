Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle annonce de Claude Puel sur son avenir !

Publié le 11 mars 2020 à 23h30 par J.-G.D.

Désireux de redorer le blason de l’ASSE, en faisant revenir le club en Ligue des Champions, Claude Puel explique que sa direction devra mettre la main à la poche.

Qualifiée pour la finale de la Coupe de France, l’ASSE s’est donnée une bouffée d’oxygène. Outre ce prochain choc face au PSG, les Verts doivent également se concentrer sur la Ligue 1, alors que le club est dans l'obligation engranger des points afin de s’éloigner définitivement de la zone rouge. Arrivé sur le banc de Saint-Etienne en octobre dernier, Claude Puel ne semble pas menacé pour son poste comme vous l’indiquait récemment Le 10 Sport en exclusivité. Interrogé par France Bleu , le coach de l'ASSE évoque son rôle afin de faire revenir l'ASSE en Ligue des Champions.

« Le fait que ce soit mon boulot de le faire ? Ça déprendra de beaucoup de choses »