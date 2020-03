Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts s'attaquent à l’agent de Ruffier !

Publié le 16 mars 2020 à 1h15 par J.-G.D.

Alors qu'un énorme différend existe entre l’ASSE et l’agent de Stéphane Ruffier, l’avocat des Stéphanois interpelle directement Patrick Glanz.

Ce n'est pas le grand amour entre l'agent de Stéphane Ruffier et l'ASSE. En effet, Patrick Glanz ne s'est pas privé de remettre Claude Puel et le club à leur place suite à la mise à l'écart du gardien des Verts . Une passe d'armes à quelques mois du mercato estival, avec un possible départ de l'international tricolore. La direction de Saint-Etienne devrait ainsi lancer une action judiciaire contre le représentant du portier stéphanois. Dans des déclarations rapportées par But Football Club , Maître Martin, avocat de l’ASSE, explique que le conseiller de Stéphane Ruffier doit rendre les commissions perçues lors de l’arrivée de son client en 2011.

« Nous lui demandons le remboursement de l’ensemble des commissions qui lui ont été versées lors du recrutement de Ruffier »