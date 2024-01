Mercato - ASSE : Il signe et balance tout sur son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE tient son nouvel attaquant. Ce mercredi, le club stéphanois a officialisé l'arrivée d'Irvin Cadona. Le buteur de 26 ans a été prêté par Augsbourg jusqu'à la fin de la saison. Le contrat ne contient pas d'option d'achat. L'ancien brestois s'est prononcé après cette signature et a livré ses premières impressions.

L'ASSE a bouclé son premier dossier de l'hiver. En quête d'un attaquant, Olivier Dall'Oglio pourra compter sur Irvin Cardona jusqu'à la fin de la saison. Le buteur qui appartient à Augsbourg arrive sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Après avoir pris la pose aux côtés de son entraîneur et de Loïc Perrin, Cardona a donné sa première interview aux médias du club.

Cardona justifie son arrivée

« Je suis très content de signer ici, le projet de Saint-Étienne est top et l’ASSE est un club mythique. Aujourd’hui, l’équipe et le club ont cette envie de revenir dans l’élite et moi, je suis très déterminé. J’ai envie de marquer des buts et d’aider cette équipe qui n’a pas sa place en Ligue 2. Je vais retrouver des coéquipiers, un staff et notamment un coach qui m’a lancé en Ligue 1, c’est bon pour la confiance mais j’ai encore plus à prouver, à montrer. Je suis déterminé à le faire » a confié l'attaquant, qui retrouve Olivier Dall'Oglio, son ancien coach à Brest.

« C’est une bonne recrue »