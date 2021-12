Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz veut un attaquant du FC Nantes !

Publié le 21 décembre 2021 à 22h10 par A.M.

En quête de renforts offensifs, Pascal Dupraz multiplie déjà les pistes pour l'ASSE et s'intéresserait désormais à Kalifa Coulibaly, utilisé avec parcimonie au FC Nantes.

Tout juste nommé entraîneur de l'ASSE, en remplacement de Claude Puel, Pascal Dupraz a rapidement annoncé la couleur pour le mercato d'hiver : « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner ». L'objectif est notamment de recruter un nouvel avant-centre et alors que plusieurs noms circulent, une nouvelle piste émerge chez les Verts.

Kalifa Coulibaly dans le viseur de l'ASSE ?