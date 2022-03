Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz, recrutement... Ces nouvelles révélations sur Romeyer et Caïazzo !

Publié le 5 mars 2022 à 10h10 par D.M.

Propriétaires de l'ASSE depuis 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont perdu de leur influence. Les deux dirigeants n'ont joué qu'un rôle subsidiaire dans le recrutement du club, mais aussi dans l'arrivée de Pascal Dupraz.

Ce n’est un secret pour personne, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo vont prochainement passer la main. Propriétaires de l’ASSE depuis 2004, les deux hommes ont mis en vente le club, il y a bientôt un an, et recherchent toujours activement un nouvel actionnaire. En attendant, les responsables continuent de représenter la formation, même si l’un des deux semble plus en retrait. Président du Conseil de surveillance, Caïazzo ne vit plus en France « pour des raisons de choix de vie » et n’a plus été aperçu à Saint-Etienne depuis plusieurs mois.

Romeyer et Caïazzo passent la main