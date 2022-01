Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz, Puel... Romeyer se fait fracasser après sa sortie !

Publié le 12 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que Roland Romeyer a récemment pointé du doigt le travail de Claude Puel l'été dernier, Denis Balbir ne comprend pas la sortie du co-président de l'ASSE.

Ces derniers jours, dans les colonnes du Progrès , Roland Romeyer a révélé que c'est Claude Puel qui avait refusé de recruter l'été dernier. « On avait les moyens de recruter. Des joueurs voulaient rester, d'autres étaient disponibles. C'était un choix du manager général (de ne pas recruter). Il pensait qu'avec l'effectif qu'il avait à sa disposition, ça allait le faire. Ce que l'on n'a pas pu dépenser cet été, on va le dépenser maintenant. L'argent était prévu au budget », assurait le président du Directoire de l'ASSE. Une sortie vivement critiquée par Denis Balbir.

«Une sortie que je qualifierais de "gênante"»