Mercato - ASSE : Dupraz déjà sous le charme d'une recrue hivernale !

Publié le 18 février 2022 à 15h00 par D.M.

Arrivé en fin de mercato hivernal, Falaye Sacko semble déjà faire l'unanimité au sein de l'ASSE. Présent en conférence de presse, Pascal Dupraz n'a pas tari d'éloges à l'égard du joueur malien.

En quête d’un latéral droit lors du dernier mercato hivernal, l’ASSE avait activé de nombreuses pistes. Le profil de Marcel Tisserand était apprécié par Pascal Dupraz, mais le joueur de Fenerbahçe n’a finalement pas bougé comme l’avait annoncé le 10Sport.com. Finalement, le club stéphanois a jeté son dévolu sur Falaye Sacko. Agé de 26 ans, le joueur malien a été prêté par le Vitoria Guimaraes sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Titulaires face à Montpellier et Clermont, Sacko a déjà fait forte impression.

« Sacko ? C’est une vraie bonne pioche »