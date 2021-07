Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça s'anime pour l'avenir de Romain Hamouma !

Publié le 7 juillet 2021 à 23h30 par La rédaction

En fin de contrat avec l’ASSE, Romain Hamouma pourrait bien ne pas retrouver le Forez. En effet, Nice et Brest seraient intéressés et auraient déjà proposé un contrat de deux ans au joueur de 34 ans.

Neuf années se sont écoulées depuis l’arrivée de Romain Hamouma à l’ASSE. A 34 ans, l’ancien Caennais est devenu un cadre du vestiaire au fur et à mesure du temps, et encore plus depuis le départ en retraite de Loïc Perrin. Et malgré des performances en deçà de ses capacités cette saison, Romain Hamouma garde la cote sur le marché des transferts. Car l’ailier français ne prolongera pas à Saint-Etienne. Et deux clubs de Ligue 1 aimeraient bien profiter de cette belle occasion.

Brest et Nice auraient fait une offre

D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Brest et Nice auraient fait une offre à Romain Hamouma. Les Bretons proposeraient deux ans de contrat, pareil pour les Aiglons, mais avec une année en option. Deux projets différents mais deux belles offres pour Romain Hamouma qui pourra apporter toute son expérience dans son futur club.