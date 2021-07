Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Griezmann et Dembélé relancé par leur polémique ?

Publié le 7 juillet 2021 à 20h30 par T.M.

Depuis quelques jours, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sont dans la tourmente, suite à une vidéo polémique et des propos discriminatoires. De quoi alors relancer leur avenir du côté du FC Barcelone ?

Ce mercredi, le FC Barcelone est enfin sorti du silence face à la polémique concernant Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Et le club catalan a notamment lâché : « Les joueurs ont déjà montré leurs regrets et se sont excusés auprès des supporters et des partenaires japonais, ce que le Club apprécie. Néanmoins, le FC Barcelone se réserve le droit de prendre les mesures internes qu'il considère appropriées ». Quelle pourraient alors être les mesures prises à l’encontre de Griezmann et Dembélé ? Les deux Français auront-ils droit à des sanctions sportives ? Des sanctions financières ? Et s’ils étaient licenciés par le Barça, qui doit notamment faire face à la colère de ses sponsors japonais ? Invité de La Chaine L’Equipe ce mercredi, Florent Torchut, correspondant de L’Equipe à Barcelone, a fait le point concernant de possibles répercussions sur l’avenir d’Antoine Griezmann et d’Ousmane Dembélé. Et de ce qu’on a pu lui dire, cette polémique ne devrait pas avoir d’impact direct sur la suite de l’aventure catalane des deux Français.

Un avenir au Barça pour Griezmann et Dembélé ?

Il n’empêche qu’outre cette polémique, l’avenir d’Antoine Griezmann et d’Ousmane Dembélé fait tout de même énormément parler dans la rubrique mercato. Néanmoins, malgré les différentes rumeurs qu’on peut entendre, les deux Français pourraient bien continuer avec le FC Barcelone. En effet, Florent Torchut a également assuré qu’un départ ne serait pas à l’ordre du jour pour Griezmann. Dans l’entourage de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, on expliquerait n’avoir reçu aucun message de la part du Barça. Et du côté des Blaugrana, on ferait savoir qu’on compterait sur le champion du monde, lui qu’on annonce pourtant sur le départ. En effet, se retrouvant dans une situation financière compliquée, ne pouvant pas annoncer la prolongation de Lionel Messi, ni inscrire ses recrues, le FC Barcelone pourrait alors se séparer d’Antoine Griezmann pour faire de la place dans sa masse salariale. Cela ne serait finalement pas prévu… du moins pour l’instant. Quid également d’Ousmane Dembélé ? Alors que l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’a plus qu’un an de contrat, sa situation a fait énormément parler dernièrement. Mais voilà que sa blessure aurait redistribué les cartes. Ainsi, désormais, un départ de Dembélé, qui sera éloigné des terrains pour les 4 prochains mois, serait à exclure. De quoi alors donner la possibilité à Joan Laporta de se concentrer sur la prolongation de l’ailier de 24 ans. Reste à trouver un terrain d’entente et en coulisse, les discussions se tiendraient pour cela…