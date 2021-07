Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Le Barça sort du silence pour Griezmann et Dembélé !

Publié le 7 juillet 2021 à 17h45 par La rédaction

Alors que ses deux joueurs Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé font l’objet d’une vive polémique à caractère raciste, le FC Barcelone a émis un communiqué dans la journée de ce mercredi afin de condamner leur attitude.

Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sont dans l’oeil du cyclone depuis quelques jours. En cause, le partage sur les réseaux sociaux de deux vidéos qui datent de la tournée estival 2019 au Japon du FC Barcelone dans lesquelles les deux attaquants du club catalan manquent de respect au personnel de l’hôtel où ils séjournaient, tandis que le premier cité imite dans la seconde vidéo ce que l’on peut très grossièrement qualifier d’accent asiatique. Naturellement, l’indignation est montée sur les réseaux sociaux face à ce comportement qualifié de raciste, tandis que Konami s’est même officiellement désengagé d’Antoine Griezmann. Et au milieu de toute cette polémique, le FC Barcelone a émis un communiqué ce mercredi condamnant l’attitude de ses deux joueurs, affirmant que celle-ci ne représente pas les valeurs véhiculées par le club barcelonais.

« Cette attitude ne coïncide en aucun cas avec les valeurs que le FC Barcelone représente »