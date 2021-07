Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Le Barça recadre Griezmann et Dembélé !

Publié le 7 juillet 2021 à 17h00 par T.M.

Face à la polémique concernant Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, un dirigeant du FC Barcelone est sorti du silence.

Durant cette intersaison, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé font parler d’eux, mais pour de mauvaises raisons. En effet, les deux joueurs du FC Barcelone sont au coeur d’une énorme polémique. La raison ? Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux où l’on voit Griezmann et Dembélé tenir des propos discriminatoires à propos des employés d’un hôtel au Japon. Depuis, la polémique enfle, et du côté du Japon, on a clairement pas apprécié ce comportement. Cela a notamment été le cas du patron de Rakuten, l’un des principaux sponsors du Barça.

« Il n'y a pas de place pour la discrimination au FC Barcelone »