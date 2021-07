Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti pourrait se retrouver au coeur d'un énorme litige !

Publié le 4 juillet 2021 à 22h30 par La rédaction

Désireux d’alléger sa masse salariale, le Barça souhaiterait se séparer de Samuel Umtiti. Une résiliation de contrat serait même envisagée pour le Français, mais ce dernier pourrait s’opposer à un départ, ce qui pourrait mener à un litige.

Régulièrement blessé ou hors de forme depuis deux ans, Samuel Umtiti voit son avenir au Barça s’assombrir de jour en jour. Joan Laporta l’a annoncé, le Barça doit réduire sa masse salariale et la vente de Samuel Umtiti, sous contrat jusqu’en 2023, est une priorité. Mais le champion du monde ne l’entend pas de cette oreille et ne souhaite pas entendre parler d’un départ. Une situation qui pourrait amener à un conflit entre le club et le joueur de 27 ans.

La possibilité d’une résiliation de contrat évoquée