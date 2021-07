Foot - Barcelone

Barcelone : Nouvelles révélations sur la polémique de Griezmann et Dembélé !

Publié le 6 juillet 2021 à 21h30 par T.M.

Au coeur de la polémique, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé font tout pout tenter d’apaiser la situation auprès du FC Barcelone, mais aussi des sponsors du club catalan.

Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ne vivent actuellement pas des jours tranquilles. En effet, les deux joueurs du FC Barcelone sont dans l’oeil du cyclone suite à la diffusion d’une vidéo où on les voit tenir des propos discriminatoires contre des employés d’un hôtel au Japon. Un comportement qui ne passe clairement pas, notamment auprès d’un des sponsors principaux du Barça, la marque japonaise, Rakuten. Ainsi, sur Twitter , Hiroshi Mikitani, patron de la firme nippone, a confié : « Étant donné que Rakuten a approuvé la philosophie du Barça et a parrainé le club, de telles déclarations sont inacceptables en toutes circonstances et nous protesterons officiellement contre le club, en attendant de connaître leur point de vue ».

De nouvelles excuses pour Griezmann et Dembélé !