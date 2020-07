Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dénouement imminent pour cette ancienne pépite du PSG ?

Publié le 18 juillet 2020 à 11h45 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 30 juin et la fin de son engagement avec le PSG, Adil Aouchiche serait de plus en plus proche de l'ASSE. La pépite de 18 ans devrait parapher un bail de trois saisons avec les Verts ce dimanche.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Adil Aouchiche a décidé de ne pas prolonger avec le club de la capitale. Sans club depuis la fin de son bail avec le PSG, la pépite française, qui a fêté ses 18 ans le 15 juillet, se dirige tout droit vers Saint-Etienne. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'ASSE est en très bonne posture sur ce dossier depuis plusieurs semaines. Et il semblerait que Les Verts soient sur le point de boucler cette affaire.

Clap de fin ce dimanche pour Aouchiche ?