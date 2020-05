Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Décryptage des phrases de Caïazzo sur Perrin

Publié le 11 mai 2020 à 23h30 par La rédaction

Président du conseil de surveillance, Bernard Caïazzo a évoqué le dossier Loïc Perrin dans les médias, l’un des points de tension entre Puel et la direction du club. Décryptage.

Le président du conseil de surveillance de l’ASSE Bernard Caïazzo s’est exprimé au sujet de la prolongation de Loïc Perrin, qui arrive en fin de contrat. Au sein du club stéphanois, le sujet figure parmi les points de tension entre Puel et la direction, notamment Roland Romeyer, le premier n’y étant pas favorable contrairement au second : « Tout dépendra de sa condition physique, m'a dit le coach. Et Roland Romeyer (le président du directoire, ndlr) pense pareil. À l'ASSE, c'est le coach qui décide. Les décisions sont prises par le directoire. Tout dépend du physique de Loïc. Et je suis d'accord avec cette vision ».

Caïazzo ménage officiellement les équilibres, mais…