Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : La grande annonce de Marcelo sur son avenir !

Publié le 11 mai 2020 à 22h10 par La rédaction

Marcelo a évoqué son avenir et n’exclut pas de rejoindre le Besiktas. Un club où le défenseur brésilien a évolué entre 2016 et 2017.