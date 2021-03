Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s'active pour l'avenir de deux pépites !

Publié le 24 mars 2021 à 1h00 par D.M.

L'ASSE souhaiterait conserver Aimen Moueffek et Arnaud Nordin, annoncés dans le viseur de plusieurs clubs étrangers. Le club stéphanois espérerait trouver un accord avec les deux joueurs, qui disposeraient d'une offre de prolongation.

Le temps est venu pour l’ASSE de se pencher sur le prochain mercato estival et notamment de trancher sur plusieurs dossiers brûlants. Ainsi, selon les infirmations de But Football Club , le club stéphanois aurait pris la décision de se séparer de nombreux joueurs à la fin de la saison à l’instar de Kévin Monnet-Paquet, de Romain Hamouma, de Mathieu Debuchy ou encore de Miguel Trauco. Claude Puel, engagé dans un projet de rajeunissement de son effectif, souhaiterait conserver quelques jeunes pépites, courtisés par les meilleurs clubs européens.

L'ASSE a formulé une offre de prolongation à Nordin et à Moueffek