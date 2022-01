Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel répond à Roland Romeyer après son départ !

Publié le 7 janvier 2022 à 21h10 par D.M.

Alors qu'il ne s'était pas exprimé depuis son départ de l'ASSE en décembre dernier, Claude Puel a tenu à répondre à Roland Romeyer ce vendredi soir.

Président du directoire de l’ASSE, Roland Romeyer est sorti du silence ce vendredi. A l’occasion d’un entretien accordé au Progrès , le responsable s’est exprimé sur plusieurs sujets et notamment sur le dernier mercato estival réalisé par son club. L’ASSE n’avait enregistré qu’une arrivée, celle d’Ignacio Ramirez sous la forme d’un prêt. « On avait les moyens de recruter. Des joueurs voulaient rester (Debuchy, Monnet-Paquet), d'autres étaient disponibles. C'était un choix du manager général. Il pensait qu'avec l'effectif qu'il avait à disposition, ça allait le faire. Ce que l'on n'a pas dépensé l'été dernier, on va le dépenser maintenant. L'argent était prévu au budget » a confié Romeyer pour justifier la discrétion de sa formation durant cette fenêtre de transferts.

« Je n'ai nullement l'intention de perturber staff, joueurs dans leur entreprise »