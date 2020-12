Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel reçoit un message très fort pour cet hiver !

Publié le 2 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que l'ASSE doit vendre durant le mois de janvier afin de renflouer ses caisses, Ryad Boudebouz ne compte pas partir si facilement.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, malgré la vente de Wesley Fofana qui a rapporté 40M€ dans les caisses des Verts, l'ASSE va toujours devoir vendre afin d'équilibrer ses comptes. Dans cette optique, 20M€ sont attendus par la direction stéphanoise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la vente de Ryad Boudebouz a été envisagée ces dernières semaines. L'international algérien fera de nouveau partie des joueurs sur le départ durant le mercato d'hiver. Mais l'ancien Montpelliérain ne veut pas entendre parler d'un départ, ce qui complique la tâche des Verts...

Boudebouz ne veut pas partir