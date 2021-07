Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 13 juillet 2021 à 22h00 par A.M.

Malgré l'incertitude qui règne concernant son avenir à moyen terme, Claude Puel peut compter sur le soutien de Jean-François Soucasse, qui le rassure pour son avenir.

La situation à l'ASSE est instable. Le club est officiellement en vente, ce qui jette un froid sur l'avenir de Claude Puel. Les noms de Thiago Motta, qui s'est engagé avec La Spezia, ou encore de Laurent Battles (Troyes), ont circulé ces dernières semaines en marge de certains projets de reprise. Toutefois, pour le moment, le club du Forez n'a toujours pas été cédé et Jean-François Soucasse, nouveau président exécutif de l’ASSE, a pris la succession de Roland Romeyer. Dans les colonnes du Progrès , le nouveau patron des Verts annonce d'ailleurs la couleur pour l'avenir de Claude Puel.

«Je crois fermement au projet de Claude Puel qui est le garant du projet sportif»