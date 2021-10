Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel monte au créneau pour sa recrue estivale !

Publié le 21 octobre 2021 à 21h30 par A.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Claude Puel s'est prononcé sur la situation d'Ignacio Ramirez qui joue peu depuis son arrivée à l'ASSE.

En quête d'un avant-centre depuis de longues semaines, Claude Puel a dû se montrer très patient. En effet, l'ASSE a attendu les dernières secondes du mercato pour obtenir le prêt d'Ignacio Ramirez. Toutefois, les débuts de l'attaquant uruguayen sont loin de répondre aux attentes puisque son intégration ne se passe pas très bien. Titulaire une seule fois depuis le début de saison, Ignacio Ramirez semble donc encore de s'imposer à l'ASSE.

«Il faut être patient avec lui»