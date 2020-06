Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a mis la main sur le «nouveau Bafé Gomis» !

Publié le 2 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Nouvel attaquant de l'AS Saint-Etienne, Jean-Philippe Krasso semble avoir des qualités similaires à celles de Bafétimbi Gomis.

« Il a des qualités de base qu'il doit bonifier. Il a une bonne première touche de balle, sait garder le ballon et prendre la profondeur. Une nouvelle opportunité de se relancer au plus haut niveau s'offre à lui. Il a tous les atouts pour la saisir. » Au moment de la signature de Jean-Philippe Krasso, Claude Puel ne cachait pas sa satisfaction de pouvoir compter sur un attaquant prometteur. Méconnu du grand public, l'avant-centre de 22 ans aurait des similitudes avec un autre joueur passé par l'ASSE, un certain Bafétimbi Gomis, comme l'explique Ismaël Gace, coéquipier de Jean-Philippe Krasso à Épinal.

«On va dire que Krasso est un Gomis en amélioré»