Mercato - ASSE : Claude Puel à l'origine d'une très belle affaire à l'ASSE !

Publié le 26 février 2022 à 14h10 par D.M.

En août dernier, Mickaël Nadé prenait la décision de prolonger son contrat avec l'ASSE. Questionné sur cette signature, le défenseur a souligné le rôle crucial de Claude Puel.

Formé à l’ASSE, Mickaël Nadé a mis du temps avant de s’imposer définitivement dans le Forez. Considéré comme un grand espoir du centre de formation, mais encore trop tendre pour la Ligue 1, le joueur était prêté en Ligue 2, à Quevilly-Rouen. Cédé entre 2020 et 2021, le défenseur a fait ses classes à l’étage inférieure avant de retourner chez les Verts , avec la ferme intention de s’y imposer. Entraîneur de l’ASSE durant cette période, Claude Puel avait énormément discuté avec lui et l’avait convaincu de prolonger son contrat jusqu’en 2024. Un choix payant puisque Mickaël Nadé est, aujourd’hui, l’un des cadres de Pascal Dupraz et du club stéphanois.

« Claude Puel m’a retenu »