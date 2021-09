Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette incroyable révélation sur l'échec du transfert d'un ancien attaquant du PSG !

Publié le 25 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Ancien attaquant du PSG, Guillaume Hoarau révèle qu'il aurait pu rejoindre l'ASSE en 2014 avant que les Verts n'optent finalement pour Ricky Van Wolfswinkel.

Après de belles années au PSG où il a évolué entre 2008 et 2013, Guillaume Hoarau possède une belle cote sur le marché en Ligue 1. C'est la raison pour laquelle en 2014, l'ASSE qui s'apprête à vendre Brandao se penche sur la situation de l'ancien attaquant parisien qui sort d'une demi-saison avec les Girondins de Bordeaux après une saison en Chine. Tout semblait bouclé, d'autant plus que Christophe Galtier, alors entraîneur de l'ASSE, apprécie son profil depuis longtemps. Mais alors que Guillaume Hoarau s'apprête à signer à Saint-Etienne, les Verts ne donnent plus de nouvelles et recrutent finalement Ricky Van Wolfswinkel. Huit ans plus tard, le Réunionnais reconnaît qu'il a du mal à digérer le comportement des Stéphanois.

L'ASSE a snobé Hoarau pour... Ricky Van Wolfswinkel