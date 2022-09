Foot - Mercato - ASSE

Cette incroyable révélation à 5M€ sur Wesley Fofana

Publié le 20 septembre 2022 à 00h15 par Dan Marciano

En octobre 2020, l'ASSE enregistrait le départ de Wesley Fofana contre un chèque de 35M€. Le défenseur français rejoignait Leicester. Mais dès l'été 2019, le jeune joueur avait suscité l'intérêt de nombreuses équipes, notamment du RB Leipzig. Mais chargé du recrutement à cette époque, David Wantier avait réussi à le retenir. Il est revenu sur ce dossier.

Formé à l'ASSE, Wesley Fofana a rapporté un joli pactole à son équipe. En 2020, le défenseur français rejoignait Leicester contre un chèque de 35M€. Un joli coup réalisé par le club stéphanois, qui avait failli commettre une erreur monumentale en 2019.

Fofana dans le viseur du RB Salzbourg en 2019

Durant l'été 2019, Wesley Fofana avait tapé dans l'œil de plusieurs équipes, notamment du RB Leipzig, prêt à offrir 5M€. Mais chargé du recrutement, David Wantier avait réussi à le retenir un an de plus. Bien lui en a pris puisque son prix avait vite grimpé.

« J’ai dû persuader le président Romeyer de le garder un an de plus »