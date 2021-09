Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo et Romeyer montent au créneau pour cette opération made in Qatar !

Publié le 24 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que le processus de vente de l'ASSE ce serait accéléré, notamment avec le projet du Prince du Cambodge, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sortent du silence.

« Il est exact que je me suis porté officiellement candidat à la reprise de l’AS Saint-Etienne. Je suis passionné par le football et j’ai grandi en m’enthousiasmant pour le championnat français et bien sûr pour l’équipe de France. C’est ainsi que j’ai toujours eu une affection particulière pour l’ASSE qui occupe une place à part parmi les très grands clubs de l’hexagone ». Ces derniers jours, Norodom Ravichak confirmait son intérêt pour le rachat de l'ASSE. Mais l'absence de discrétion du Prince du Cambodge, qui serait soutenus par des fonds qataris, n'a pas plus à tout le monde chez les Verts. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer préféreraient effectivement mener les négociations en toute discrétion. Les deux actuels propriétaires de l'ASSE mettent donc les choses au clair.

«L’engagement de confidentialité signé par tous les candidats devrait protéger le club»