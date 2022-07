Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça se bouscule pour cet attaquant de Batlles

Publié le 1 juillet 2022 à 22h45 par Hugo Ferreira

Alors que l’AS Saint-Étienne évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, plusieurs joueurs vont faire leurs valises afin de trouver un club qui joue à l’échelon supérieur. Jean-Philippe Krasso pourrait en faire partie. A 24 ans, de retour d'un prêt à Ajaccion, il souhaiterait partir, et aurait des prétendants en Ligue 1 ainsi qu’à l’étranger.

L’effectif de l’AS Saint-Étienne devrait subir d’importants changements lors du mercato estival. En effet, les Verts ont été relégués à l’issue des barrages face à l’AJ Auxerre, et plusieurs joueurs pourraient quitter le club. En fin de contrat, Arnaud Nordin et Wahbi Khazri se sont déjà engagés en faveur de Montpellier, et d’autres éléments du groupe de Laurent Batlles devraient faire leurs valises, notamment Jean-Philippe Krasso. Si le tacticien français compte sur lui, l’attaquant de 24 ans souhaiterait partir, et aurait des pistes en Ligue 1.

Krasso est convoité en Ligue 1

S’il n’est apparu qu’à 22 reprises en Ligue 1 sous le maillot de l’AS Saint-Étienne depuis son arrivée en 2020, Jean-Philippe Krasso pourrait retrouver l’élite très prochainement. En effet, selon les informations du Progrès , l’attaquant susciterait l’intérêt de Strasbourg, Clermont ainsi que de l’AC Ajaccio, qui aimerait l’attirer définitivement suite à son prêt de 6 mois. Toutefois, Krasso pourrait également passer à une nouvelle étape dans sa carrière, à 24 ans.

Krasso pourrait disputer une coupe d’Europe