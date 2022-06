Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de théâtre, Romeyer relance totalement la vente du club

Publié le 30 juin 2022 à 21h30 par Dan Marciano

Selon des proches de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo, aucune offre ne serait arrivée sur leur table, surtout pas celle de David Blitzer. Pourtant, l'entourage du milliardaire américain confirme qu'une proposition de rachat a été envoyée il y a maintenant plusieurs jours, mais elle serait restée sans réponse. Le jeu de poker menteur se poursuit dans ce dossier.

Après le barrage perdu face à l'AJ Auxerre le 29 mai dernier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient publié un communiqué pour notamment annoncer qu'une « nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre » devrait être annoncée dans quelques jours. Une référence au dossier de vente. Co-propriétaire de Crystal Palace, David Blitzer est pressenti pour racheter l'ASSE. Le milliardaire américain avait envoyé plusieurs de ses proches à Saint-Etienne afin de visiter les installations de la formation française. Mais ce dossier traîne en longueur, et ce depuis plusieurs mois.

Aucune offre sur la table selon l'entourage de Romeyer et Caïazzo

Contacté par l e Progrès , des proches de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont livré leurs vérités sur ce dossier. David Blitzer n'aurait transmis aucune proposition concrète pour racheter l'ASSE. Selon eux, l'Américain attendrait de recevoir les bilans financiers définitifs du club, ce qui devrait arriver au cours du mois de juillet, avant de se manifester. En attendant, l'homme d'affaires resterait bien silencieux, ne répondant pas aux interrogations de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Mais interrogé par le quotidien régional, le clan Blitzer dément ces propos.

Le clan Blitzer réplique, une offre aurait été transmise

L'entourage de David Blitzer a pris, aussi, la parole pour mettre les choses au clair. Une offre de rachat aurait bien été transmise il y a maintenant plusieurs jours, mais la direction actuelle resterait bien silencieuse. « Depuis, plus de son ni d’image de la part de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo » confie l'un de ses proches. Une offre, qui devrait expirer ce jeudi soir comme l'avait confié L'Equipe il y a quelques jours. Les deux actionnaires de l'ASSE pourraient bien faire une contre-proposition dans les prochaines heures. « Il est ouvert à cela dans la limite du raisonnable » affirme l'un des proches de Blitzer, visiblement agacé.

