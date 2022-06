Foot - Mercato

Mercato : Une bombe est lâchée sur Ronaldo, la date de son transfert annoncée

Publié le 30 juin 2022 à 20h00 par Dan Marciano

Ancien joueur de la Roma et de l'Inter dans les années 80, Angel Di Livio a annoncé le départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United cet été. L'international portugais pourrait rejoindre l'AS Roma, où il retrouvera José Mourinho, son ancien entraîneur au Real Madrid. Le transfert de la star pourrait être officialisé le 7 juillet prochain.

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo va faire parler de lui dans les prochaines semaines. Un an après son arrivée à Manchester United, la star portugaise envisagerait de quitter la Premier League, reprochant à ses dirigeants leur manque d'ambitions sur le marché des transferts. Ces dernières semaines, son nom a été associé au Bayern Munich ou encore au Sporting Portugal. Mais selon un ancien joueur italien, Ronaldo pourrait retrouver José Mourinho à l'AS Roma.

Un départ à la Roma est annoncé pour Ronaldo

Ancien joueur de la Roma et de l'Inter, Angel Di Livio a annoncé le transfert de Ronaldo à l'AS Roma. La signature pourrait même être officialisée le 7 juillet selon lui. « Je sais de diverses sources que la Roma essaie de faire signer Cristiano Ronaldo et le 7 juillet pourrait être la date de l'annonce. C'est une indiscrétion, mais elle circule avec insistance dans le monde du football. J'ai parlé par hasard à un ami qui travaille à la télévision et qui a appris les négociations pour Cristiano par un important responsable du club lors d'un dîner il y a quelques jours » a-t-il confié sur le plateau de Retesport .

« Je sais qu'il quittera Manchester United»