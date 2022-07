Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Ça se bouscule en coulisses pour le transfert de Bouanga

Publié le 28 juillet 2022 à 18h45 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec l'ASSE, Denis Bouanga pourrait faire ses valises cet été. Alors que l'attaquant gabonais serait prêt à quitter les Verts, plusieurs clubs français et étrangers seraient à l'affût pour boucler son transfert. D'ailleurs, une franchise de Los Angeles serait même passée à l'offensive pour s'offrir les services de Denis Bouanga.

Alors que l'ASSE va évoluer en Ligue 2 cette saison, Denis Bouanga pourrait claquer la porte d'ici la fin du mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2023, l'international gabonais serait dans l'attente d'une offre qui pourrait lui faire quitter les Verts .

Mercato - OM : Dénouement imminent pour le prochain transfert de Longoria https://t.co/oFXE6Oz3pM pic.twitter.com/aHrUZK1Cqr — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

Denis Bouanga a reçu une offre venue de Los Angeles

Et d'après les indiscrétions de But Football Club , Denis Bouanga ne manquerait pas de solutions pour se relancer. En effet, l'attaquant de 27 ans aurait la cote à la fois en France, en Espagne, en Allemagne et aux Etats-Unis. Comme l'a indiqué le média français, le FC Nantes, le LOSC, le Celta Vigo et le Borussia Mönchengladbach, entre autres, en pinceraient pour Denis Bouanga et seraient prêts à lui tendre les bras cet été. D'ailleurs, un club serait déjà passé à l'action pour arracher l'international gabonais à l'ASSE.

Denis Bouanga est «très tenté» par une aventure à Los Angeles