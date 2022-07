Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : L'annonce de Batlles sur le mercato

Publié le 28 juillet 2022 à 17h00 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse avant la reprise de la saison de Ligue 2, Laurent Batlles a affiché son impatience alors que l'ASSE se déplace à Dijon samedi à 15h. L'entraîneur des Verts en a également profité pour évoquer la suite du mercato du club du Forez.

Après sa relégation en Ligue 2, l'ASSE a recruté cinq nouveaux joueurs afin de compenser les nombreux départs. Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Victor Lobry et Mathieu Cafaro ont ainsi débarqué dans le Forez, mais des renforts sont encore attendus, notamment dans le secteur offensif. Il faut dire que la saison reprend ce week-end avec un premier déplacement périlleux à Dijon, samedi. Présent en conférence de presse à cette occasion, Laurent Battles a évoqué la suite du mercato.

«On aura le temps d’en reparler la semaine prochaine»

« Le mercato ? Je vais d’abord me concentrer sur Dijon, après on verra. On aura le temps d’en reparler la semaine prochaine », assure le coach de l'ASSE devant les médias avant d'évoquer son effectif actuel : « Aujourd’hui je me sers de l’effectif que j’ai. Ceux qui considèrent qu’ils veulent s’en aller doivent montrer des bonnes choses sur le terrain. Tout se passe bien, tout le monde fait ce qu’il a à faire . »

Batlles refuse le statut de favori